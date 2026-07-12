Кувайт: 3 посгоҳи марзии мо ҳадаф қарор гирифт

Ба гузориши агентӣи хабарии Меҳр ба нақл аз Алҷазира, Вазорати дифои Кувайт имрӯз якшанбе бо нашри изҳороте даъво кард: 3 посгоҳи марзии заминӣ дар шимоли кишвар ҳадафи ҳамла қарор гирифтанд, ки боиси хисороти моддӣ шуд.
Дар изҳороти нашршуда аз ҷониби Вазорати дифои Кувайт дар ин хусус омадааст: "Як платформаи ҳофирии баҳрӣ, ки ба ширкати нафти Кувайт дар обҳои ҳудудии мо тааллуқ дорад, ҳадафи ҳамлаи як ҳавопаймои бесарнишини душманона қарор гирифт, ки боиси маҷрӯҳ шудани як коргар шуд."
Аз тарафи дигар, вебгоҳи Axios ба нақл аз як мақоми амрикоӣ даъво кард: Артиши Амрико як соат пеш ҳамлаҳоеро алайҳи системаҳои мушакию ракетавӣ, дифои ҳавоӣ ва қаиқҳои хурди Сипаҳи Пасдорони Инқилоби Исломӣ дар 2 нуқта дар наздикии Гулӯгоҳи Ҳурмуз анҷом дод.
Your Comment