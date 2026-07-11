  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Ташйеи бошараф ва бузурги раҳбари шаҳид асолат ва умқи имони миллати Ироқро ошкор сохт

11 Июл 2026 - 12:20
News ID: 1838593
Source: ABNA
Ташйеи бошараф ва бузурги раҳбари шаҳид асолат ва умқи имони миллати Ироқро ошкор сохт

Маҷмаи Аҳли Байт (а) дар Ироқ бо нашри эъломия, ташйеи бошарафи пайкари поки раҳбари шаҳиди Инқилоби Исломиро «лаҳзаи таҳаввулӣ» унвон кард, ки асолати миллати Ироқ, умқи огоҳӣ ва устувории онҳо бар усул ва пояҳои имонӣ-ро ошкор сохт ва таъкид кард, ки ҳузури огоҳонаи миллионҳо нафари ироқиён пайёми равшане ба ҷаҳон дар бораи ваҳдати уммати ислом ва шикасти ҷанги нарми душманон буд.

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (Абно) — Маҷмаи Аҳли Байт (а) дар Ироқ бо нашри эъломия ба муносибати ташйеи бошарафи пайкари поки раҳбари шаҳиди Инқилоби Исломӣ, таъкид кард, ки ин рӯйдоди таърихӣ асолат ва умқи имони миллати Ироқ-ро ошкор сохт.

Ироқиён бо ҳузури огоҳонаи миллионҳо нафарӣ, мавқеи таърихиеро сабт карданд, ки аз марзҳои ҷуғрофӣ фаротар буд ва пайёми равшане ба ҷаҳон ирсол карданд, ки уммати исломи асил, ҳарчанд ки кишварҳояш сершумор бошад, дар усул ва масъалаҳои бузурги худ як уммати воҳид боқӣ мемонад ва кӯшишҳо барои тафриқа ва ҷудо кардани онҳо аз роҳбарон ва рамзҳояшон, дар баробари огоҳӣ ва устувории миллатҳо шикаст хӯрдаанд.

Ин ҳузури бошарафи мардумӣ, умқи робитаи фарзандони Ироқ бо марҷаияти динии рашид ва тамассуки онҳо ба хати асил ва вафодорӣ ба рӯйкарди он дар посдорӣ аз дин ва умматро нишон дод. Инчунин ин маросим, шикасти ҷанги нармиро, ки Амрико ва режими сионистӣ бо ширкати баъзе низомҳои халиҷӣ ва бо баҳрагирӣ аз имконоти азими расонаӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ ба роҳ андохта буданд, ба исбот расонид.

Маҷмаи Аҳли Байт (а) дар Ироқ, бо изҳори сипос ва миннатдорӣ аз фарзандони миллати Ироқ, ки нидои вафоро лаббайк гуфтанд ва бо ҳузури бошараф ва огоҳона, саҳнаи таърихӣ ва ҷовидона офариданд, аз ҳама ҳайатҳо, муассисаҳо, мавкибҳо, шахсиятҳо ва ниҳодҳое, ки дар муваффақияти ин ташйеи таърихӣ нақш доштанд, сипосгузорӣ мекунад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha