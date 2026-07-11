Дастгирии мардуми Яман аз Эрон ва сипосгузорӣ ба ҳузури миллионӣ дар ташйеи раҳбари шаҳид

Ба гузориши хабаргузории Абна, ҳазорҳо нафар аз мардуми Яман дар майдони Сабаин дар Санъо ва дигар устониҳои ин кишвар дар роҳпаймоии «Дастгирии баёнияи нерӯҳои мусаллаҳи Яман» ширкат карданд.
Дар баёнияи хотимавии роҳпаймоии мардумии Яман дар дастгирии нерӯҳои мусаллаҳи ин кишвар омадааст: «Мо дастгирии пурраи худро аз баёнияи нерӯҳои мусаллаҳи Яман эълом мекунем ва онро ҳаққи қонунӣ ва посухе ба мазлумияти мардуми Яман медонем. Таъкид мекунем, ки муҳосираи фурудгоҳҳо ва бандарҳои Яманро аз ҷониби эътилофи саудӣ-амрикоӣ нахоҳем пазируфт ва ҳар гуна таҷовуз ё вайрон кардани ҳарвии ин кишвар бо посухи қатъӣ рӯбарӯ хоҳад шуд».
Мардуми Яман, ки ғайр аз парчами кишвари худ, парчами кишварҳои меҳвари муқовимат, яъне Эрон, Лубнон ва Ҳизбуллоҳ ва Ироқро низ дар даст доштанд, илова карданд: «Мо ҳамбастагии пурраи худро бо Ҷумҳурии Исломии Эрон эълом ва амалҳои Амрикоро, ки ба ҳеҷ аҳду паймоне вафо намекунад, маҳкум мекунем. Мо аз ваҳдат ва ҳамбастагии мардуми Эрон ва ҳузури миллионии онҳо дар маросими ташйеи Оятуллоҳ Сайид Али Хоменеӣ сипосгузорӣ мекунем».
Дар қисмати дигари ин баёния бар идомаи муодилаи «ваҳдати майдонҳо» ва ҳамоҳангии пурра бо меҳвари муқовимат, ки Фаластин, Лубнон, Эрон, Ироқ ва Яманро дар бар мегирад, ва омодагӣ ба муқобила бо ҳар гуна баланд шудани шиддат ва устувории миллати Яман ба роҳи озодихоҳӣ ва дастгирии ормонҳои уммати ислом, бахусус масъалаи Фаластин, таъкид шудааст.
Дар баёнияи хотимавии ин роҳпаймоӣ инчунин аз мардуми Яман дар шимол ва ҷануби кишвар хоҳиш шудааст, ки барои муқобила бо ишғалгарон, озодсозии саросарӣ хоки Яман, ба даст овардани захираҳои миллӣ ва таҳқиқи озодӣ ва истиқлол, муттаҳид шаванд.
Your Comment