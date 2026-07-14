Ансорулло: Яман ҳатто ба андозаи як зарра аз ҳуқуқ ва ҳокимияти худ даст намекашад

Ба гузориши агентӣи хабарӣи Абна ба нақл аз вебгоҳи Ал-Масира, Муҳаммад ал-Фараҳ, узви бюрои сиёсии ҷунбиши ансоруллоҳи Яман эълом дошт, ки исрори Санъо бар бозгашти ҳайати миллӣ ва беморон бо ҳавопаймои муайяншуда ва нишасти он дар фурудгоҳи Санъо, нишон аз пойбандии ин кишвар ба ҳуқуқҳои миллӣ ва радди ҳар гуна дастуроти хориҷӣ дорад.
Вай таъкид кард, ки ин мавқеъ нишон медиҳад, ки роҳбарии Яман, новобаста аз андозаи фидокориҳо, аз кӯшиш барои ба даст овардани ҳуқуқҳои миллат ақибнишинӣ нахоҳад кард.
Ал-Фараҳ дар силсилаи твитҳо дар ҳисоби шахсии худ дар платформаи "X" изҳор дошт, ки исрори Санъо бар бозгашти ҳайати яманӣ ва беморон ба ватан, паёме равшан дар бораи радди таҳмили шарту дастурот мебошад.
Вай таъкид кард, ки ин мавқеъ омодагии Санъоро барои идомаи кӯшишҳо барои баргардондани ҳуқуқҳои миллӣ ва қабул накардани ҳар гуна роҳи ҳалле, ки ҳокимиятро халалдор мекунад ё воқеиятҳои навро таҳмил менамояд, нишон медиҳад.
Ин узви калони ансоруллоҳ илова кард, ки исрори Санъо бар нишасти ҳавопаймо дар хоки Яман, сарфи назар аз мушкилот, ифодакунандаи боварии комил аст, ки масъалаи озодии ҳаракат ва бозгашти беморон ва одамони саргардон як ҳуқуқи қонунӣ ва ғайриқобили муомила аст ва мардуми Яман онро қисми набард барои баргардондани ҳокимият ва рафъи муҳосира медонанд.
Your Comment