Асошиэйтед Пресс аз афзоиши талафоти Амрико дар ҷанг бо Эрон хабар дод

Ба гузориши агентӣи хабарӣи Абна, Асошиэйтед Пресс аз афзоиши талафоти артиши Амрико дар ҷанг бо Эрон хабар дода ва эълом дошт, ки як халабони нерӯи баҳрии Амрико дар садамаи сақути чархбод дар баҳри Араб дар аввали моҳи июл кушта шудааст.
Бо вуҷуди ин, агентӣи мазкур шумораи талафоти расмии артиш дар ин ҷангро танҳо 14 нафар эълом ва таъкид кард, ки шумораи сарбозони маҷрӯҳи амрикоӣ то рӯзи душанбе аз марзи 400 нафар гузаштааст. Тим Хокинз, сухангӯи Фармондеҳии марказии Амрико (СЕНТКОМ) гуфт, ки аксари ин маҷрӯҳон дорои «овардаҳои мағзи сар» (TBI) шудаанд.
Нерӯи баҳрии Амрико дар аввал, садамаи сақути чархбодро, ки дар таърихи 1 июл рух дод, «фуруди фавқулода» тавсиф ва эълом кард, ки ҳеҷ аломате вуҷуд надорад, ки вазъияти фавқулода дар натиҷаи амали душманона ба вуҷуд омада бошад. Се нафари дигар аз аҳли ҳайати чархбод пас аз муддате аз садама наҷот дода шуданд.
Бар асоси ин гузориш, шумораи умумии низомиёни маҷрӯҳ ба 414 нафар расидааст, ки тибқи эълони Асошиэйтед Пресс, як нерӯи ҳавоии артиши Амрикоро низ дар бар мегирад, ки рӯзи душанбе ба ин феҳрист илова шудааст.
«Овардаҳои мағзи сар», ки аксар вақт дар натиҷаи таркишҳои наздик (ҳатто таркиши граната ё мушақ) ба вуҷуд меоянд, метавонанд таъсири дарозмуддат ва мураккаб ба саломатии равона ва қобилиятҳои маърифатии сарбозон дошта бошанд. Ин масъала ба яке аз мушкилоти асосии низомиён пас аз ҷангҳои охирини Амрико дар Ховари Миёна табдил ёфтааст.
Дар ҳоле, ки Амрико шумораи маҷрӯҳони ҷангро беш аз 400 нафар эълом кардааст, аммо набуди пешниҳоди омори дақиқ аз ҷониби СЕНТКОМ дар бораи навъи маҷрӯҳияти онҳо, номуайяниҳоро дар бораи андозаи воқеии талафоти Амрико боқӣ мегузорад. Амрикоиҳо пеш аз ин низ, хусусан дар амалиёти мушакии Эрон бар зидди пойгоҳи Айн-ул-Асад, исбот кардаанд, ки ахборро дар бораи талафоти воқеии худ дар ҷанг сансур мекунанд.
Your Comment