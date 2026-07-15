Ансорулло: «Тӯфони Ақсо»-ро то нестии Исроил идома хоҳем дод

Ба гузориши агентсии «Абна», «Ҳазом ал-Асад», узви бюрои сиёсии ҷунбиши Ансоруллои Яман, ба муносибати дувумин солгарди шаҳодати «Муҳаммад аз-Зайф», фармондеҳи кулли гурдонҳои Изз ад-Дин ал-Қассом, бар идомаи дастгирии ин ҷунбиш аз миллати Фаластин ва муқовимати он таъкид кард.
Вай дар сӯҳбат бо хабаргузории Шиҳоб, Муҳаммад аз-Зайфро фармондеҳе барҷаста тавсиф кард, ки нақши муҳим дар тақвияти қобилияти низомии муқовимати Фаластин ва устуворсозии муодилаҳои боздоранда дар баробари режими сионистӣ иҷро кардааст.
Ал-Асад бо баён ин ки нерӯҳои мусаллаҳи Яман ба идеалҳои фармондеҳони шаҳиди муқовимат дар Фаластин ва Лубнон вафодор ҳастанд, изҳор дошт, ки дастгирии муқовимат ва мубориза бо режими сионистӣ ва пуштибонони он то вақти боздошти ҷанг, рафъи муҳосираи навори Ғазза ва барқарорсозии ҳуқуқҳои миллати Фаластин идома хоҳад ёфт.
Вай инчунин бо ситоиш аз «истодагарии афсонавӣ»-и муқовимати Фаластин дар ҷанги Ғазза, таъкид кард: иродае, ки амалиёти «Тӯфони Ақсо»-ро ба вуҷуд овард, қобилияти идомаи роҳро то поёни ишғол ва бозпас гирифтани ҳуқуқҳои фаластиниён дорад.
Ансоруллои Яман аз оғози ҷанги Ғазза, бо анҷоми ҳамлаҳои мушакиву ҳавоипаймоҳои бесарнишин бар ҳадафҳои исроилӣ ва низ татбиқи маҳдудият бар рафтуомади киштиҳои марбут ба Исроил дар Баҳри Сурх, Баҳри Араб ва Уқёнуси Ҳинд, дастгирии худро аз муқовимати Фаластин эълон кардааст.
Your Comment