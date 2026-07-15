Трамп: ҳамлаҳои шадид ба Эрон идома хоҳанд дошт

Ба гузориши агентсии «Абна», «Доналд Трамп», президенти Амрико, дар сӯҳбат бо шабакаи Fox News даъво кард, ки Вашингтон ба Эрон «зарбаҳои хеле шадид» ворид мекунад.
Вай инчунин изҳор дошт, ки ин ҳамлаҳо то вақте ки худаш қарор ба боздоштани онҳо нагирад, идома хоҳанд ёфт.
Трамп даъво кард, ки Амрико имшаб, фардо ва пасфардо Эронро бо қувват ҳадаф қарор хоҳад дод ва дар марҳилаи ниҳоӣ, нерӯгоҳҳо ва пулҳои Эрон ҳадаф қарор хоҳанд гирифт.
Вай инчунин бо тезонидани лаҳни таҳдидомези худ даъво кард: агар Эрон ба бозгашт ба мизони музокирот розӣ нашавад, ҳамаи пулҳои ин кишварро ҳадаф қарор хоҳем дод.
Трамп дар идомаи дурӯғҳои худ даъво кард, ки Амрико рӯзи сешанбе бо Эрон гуфтугӯ анҷом дода ва ин кишварро ба дастёбӣ ба як тавофуқ ташвиқ кардааст.
Президенти террористи Амрико гуфт, ки ӯ тавофуқеро, ки нарасидани Эрон ба силоҳи ҳастаӣ-ро кафолат надиҳад, имзо нахоҳад кард.
Вай даъво кард, ки Эрон ду ҳафта бо доштани силоҳи ҳастаӣ фосила дошт ва бомббордони маконҳои ҳастаии Эрон монеъ аз расидани Теҳрон ба силоҳи ҳастаӣ шуд.
Your Comment