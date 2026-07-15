Расиидани дақиқи мушакҳои Эрон ба пойгоҳи террористҳои Амрико дар Урдун

Ба гузориши агентсии «Абна» ба нақл аз манобеи араб, дар идомаи посухҳои қатъии нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон ба таҳрикҳои душманонаи Вашингтон, тасвирҳои интишорёфта аз ҷониби расонаҳои араб ҳокӣ аз он аст, ки мушакҳои партобшуда бо гузаштан аз монеаҳои дифоӣ, мустақиман ба ҳадафҳои худ дар пойгоҳи нерӯҳои террористи Амрико дар шимолу шарқи Урдун бархӯрдаанд.
Ин ҳамлаи дақиқ, ҳамзамон бо вайрон кардани таъсисоти ин пойгоҳ, бори дигар ночизии даъвоҳои Иёлоти Муттаҳидаро дар заминаи қудрати пудофӣ ва омодагии низомии он дар баробари иродаи Ҷумҳурии Исломӣ ба исбот расонд.
Ин амалиёт нишондиҳандаи нотавонии системаҳои амрикоӣ дар баробари қудрати мушакии Эрон мебошад.
Your Comment