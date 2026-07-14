Сухангӯи артиш: Нерӯҳои мусаллаҳ дар масъалаи гулӯгоҳи Ҳурмуз ҳатто ба андозаи як зарра таслим намешаванд

Ба гузориши агентӣи хабарӣи Абна, бригади генерал Муҳаммад Акраминия, сухангӯи артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар ҷамъомади мардумӣ дар майдони «Ибни Сино» дар маҳаллаи Хониободи шаҳри Теҳрон широк карда, ба муносибати шаҳодати раҳбари инқилоб ва дигар фармондеҳон таъзияти худро иброз дошт ва бо ишора ба истодагарии мардум дар кӯчаҳо гуфт: «Зиёда аз 4 моҳ аст, ки шумо мардуми азиз бо шуҷоат дар майдонҳо ҳозир ҳастед, нерӯҳои мусаллаҳро дастгирӣ мекунед ва ҳамаи нақшаҳои душманро барбод додаед».
Вай илова кард: «Ҳузури шумо мардуми азиз дар маросими дафни пайкари поки раҳбари шаҳиди инқилоб низ дар ҷаҳон амали бесобиқа буд, ки дар хотираи таърих сабт шуд. Ин ҳузур, ҳамосае бесобиқа буд, ки пайомадҳои тамаддунии он тадриҷан ошкор хоҳанд шуд».
Бригади генерал Акраминия идома дод: «Ин ҳузури пуршуқуфи шумо мардуми азиз дар майдон, нишон аз идомаи роҳи раҳбари шаҳиди инқилоби исломӣ дорад. Душман бо таррории раҳбари шаҳиди инқилоб ва фармондеҳон қасди нобуд кардани низомро дошт, аммо ҳузури мардум дар майдонҳо нишон аз пояндагии миллати Эрон ба роҳи имомони инқилоб дорад. Ин пояндагӣ ва истодагарии мардум дар майдон, барбоддиҳандаи барномаҳои шуми душман буд».
Сухангӯи артиш дар бахши дигари суханони худ, ба ҷиноятҳои охирини артиши террористии Амрико дар Эрон ишора карда гуфт: «Амрико ва раисиҷумҳури кунунии ин кишвар, ки дар асл шахси фосиду ҷинояткор аст, собиқаи дарози бадпаймони доранд. Онҳо пеш аз инқилоб ва дар 28-уми моҳи Мурдоди соли 1332 (19 августи 1953) низ, милликунонии саноати нафт ҳамчун яке аз ҳуқуқҳои миллати Эронро таҳаммул накарда, он табаддулоти низомиро банақша гирифтанд. Он замон ҳарфе аз инқилоби исломӣ набуд. Албатта, душмании онҳо бо инқилоби исломӣ ва низоми Ҷумҳурии Исломии Эрон ба марогиб бештар аст, зеро аслан амрикоиҳо бо таъмини манфиатҳои ҳамаи миллатҳои озодихоҳ, аз ҷумла миллати Эрон, мушкил доранд ва инқилоби исломӣ парчамдори истиқлол, иқтидор ва озодихоҳии миллати Эрон аст».
Вай бо ишора ба он, ки амрикоиҳо дар ёддошти хотимаи ҷанг тартиботи Эронро дар гулӯгоҳи Ҳурмуз пазируфта буданд, аммо бо риёкорӣ ба дунболи эҷоди роҳи нав буданд, гуфт: «Нерӯҳои мусаллаҳи Эрони исломӣ бо иқтидор дар муқобили бадпаймонии амрикоиҳо ҳозир шуда, эълом карданд, ки ғайр аз тартиботи пешбинӣшуда дар ёддошт, ҳар амали дигаре дар гулӯгоҳи Ҳурмуз, бо вокуниши қатъии Эрони исломӣ рӯ ба рӯ хоҳад шуд».
Your Comment