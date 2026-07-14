Дастгирии ҷунбиши Нуҷабои Ироқ аз яманиҳо дар муқобила бо таҷовузи саудӣ

Ба гузориши агентӣи хабарӣи Абна ба нақл аз Ал-Масира, шайх Абдулқодир ал-Карбалоӣ, ҷонишини низомии ҷунбиши «Нуҷабо»-и Ироқ бо нашри як эъломия мавқеъҳои қаҳрамононаи яманиҳоро дар муқобила бо таҷовузи саудӣ ифтихори муқовимати Ироқ ва ҳамаи озодан ҷаҳон донист.
Шайх ал-Карбалоӣ дар ин эъломия таъкид кард: «Мавқеъҳои қаҳрамононае, ки ансоруллоҳи Яман дар муқобила бо таҷовузи ваҳҳобии таҳти роҳбарии режими тобеи саудӣ ба вуҷуд меорад, ифтихор ва ифтихорест барои ҳар озодае дар саросари ҷаҳон.»
Вай илова кард: «Мо дастҳои онҳоро гарм мефишурм ва дар набарде ки онро одилона медонанд, пуштибонашон ҳастем; зеро ҳаққи мазлумон аз ин муздурон ҷуз бо қудрати бозӯ ва таҳмили муодилаи боздорандагӣ гирифта намешавад.»
Ҷонишини низомии Нуҷабо таъкид кард, ки муқовимати Ироқ «ба иҷозати Худованд, то он замон ки Худо фармони худро ба анҷом расонад, ҳамчун сафи ягона ва пайкари муттаҳид барои муқобила бо душманони Худо ва башарият боқӣ хоҳад монд.»
Вай дар охир таъкид кард: «Пирӯзӣ ҷуз аз ҷониби Худо нест ва оқибати нек аз они парҳезгорон аст.»
Your Comment