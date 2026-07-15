Муодилаи нави яманиҳо дар баробари таҷовузгарони саудӣ

Ба гузориши агентсии «Абна» ба нақл аз «Ал-Маядин», нерӯҳои мусаллаҳи Яман тавассути расонаи ҷангии худ, ҳушдори шадид ва бечора ба тамоми ширкатҳои ҳавоӣ дар бораи манъи парвоз дар фазои ҳавоии Арабистони Саудӣ содир карданд.
Ин нерӯҳо таъкид карданд, ки ширкатҳои байналмилалӣ бояд «ин ҳушдорҳоро то рафъи муҳосира аз фурудгоҳи байналмилалии Санъо ҷиддӣ бигиранд». Ба ин тартиб Санъо муодилаи «фурудгоҳ дар баробари фурудгоҳ ва муҳосира дар баробари муҳосира»-ро ба амал гузоштааст.
Санъо дар ин изҳорот бар поидории худ ба шикастани муҳосираи Яман таъкид карда ва бо таҳдид ба густариши ҳамла ба фурудгоҳҳои Арабистони Саудӣ дар сурати ба вуқӯъ пайвастани ҷанг, эълом кард, ки боздошти фаъолияти фурудгоҳи Санъо дар тӯли солҳои зиёд, як «ҷинояти инсонӣ» аст, ки ба миллионҳо шаҳрванди бегуноҳ таъсир мерасонад.
Ин ҳушдор пас аз он содир шуд, ки Яҳё Сареъ, сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман, ҳамла ба фурудгоҳи байналмилалии Абҳо дар амиқи хоки Арабистони Саудиро бо якчанд мушаки баллистӣ ва ҳавоипаймоҳои бесарнишин эълом кард.
Вай таъкид кард, ки ин амалиёт бо муваффақият ба ҳамаи ҳадафҳои худ расида ва ҳамчун аввалин паём дар посух ба таҷовуз ба фурудгоҳи байналмилалии Санъо маҳсуб мешавад; вай инчунин илова кард, ки дар сурати идомаи муҳосираи фурудгоҳҳои Яман, раванди посух густариш хоҳад ёфт.
Your Comment