Сепоҳ: анборҳои нигоҳдории силоҳ ва рампҳои ҳавоипаймоҳои бесарнишини MQ‑9-ро ҳадаф қарор додем

Ба гузориши агентсии «Абна», Сепоҳи посдорони инқилоби исломӣ бо нашри эълонияе хабар дод, ки якчанд анбори нигоҳдории силоҳ, қисмҳои киштиҳо ва ҳавоипаймоҳои душман ва рампҳои истиқрори ҳавоипаймоҳои бесарнишини MQ‑9 дар мавҷи севум ҳадаф қарор гирифтаанд.
15 Июл 2026 - 12:44
News ID: 1840516
Source: ABNA
Сепоҳи посдорони инқилоби исломӣ дар эълонияе хабар дод, ки якчанд анбори нигоҳдории силоҳ, қисмҳои киштиҳо ва ҳавоипаймоҳои душман ва рампҳои ҷойгирсозии ҳавоипаймоҳои бесарнишини MQ‑9 дар мавҷи севум ҳадаф қарор гирифтанд.
Your Comment