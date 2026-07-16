Нобудсозии радари кашф ва назорати ҳавоӣ дар пойгоҳи Шайх Исо дар Баҳрайн

Ба гузориши агентии хабарӣ «Абна», раёсати робитаҳои умумии Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ дар эълонияи рақами 18 худ эълом кард: радари кашф ва назорати ҳавоӣ ва истгоҳи помпаи зарфҳои сӯзишвории ҷангандаҳои душмани таҷовузкор дар пойгоҳи Шайх Исо дар Баҳрайн ба таври комил нобуд карда шуд.
Дар посух ба ҷинояти артиши Амрико дар таҷовуз ба пойгоҳҳои соҳилӣ ва баъзе нуқтаҳои ғайринизомӣ, аз ҷумла беморхонаи кӯдакони саратонӣ ва корхонаи истеҳсоли об барои зоирони Карбало дар минтақаи сарҳадии вилояти Элом, фарзандони пурқувват ва муҷоҳиди шумо – нерӯҳои баҳрии Сипоҳ – дар мавҷи даҳуми амалиёти «Наср 2» бо шиори муқаддаси «Ё Алӣ Асғар (дуруди Худо бар ӯ бод)» ва бо ҳамлаи кӯҳнавардона ба пойгоҳи Амрико дар Шайх Исо (Баҳрайн) радари кашф ва назорати ҳавоӣ ва истгоҳи помпаи зарфҳои сӯзишвории ҷангандаҳои душмани таҷовузкорро ба таври комил нобуд карданд ва ин набард идома дорад.
Your Comment