Ҳамлаи пилоти бесарнишини режими сионистӣ ба ҷануби Лубнон

Ба гузориши хабарии Абна, амалҳои таҷовузкорона ва вайрон кардани оташбас аз ҷониби режими сионистӣ дар ҷануби Лубнон ҳанӯз идома доранд.
Дар охирин ҳолати вайрон кардани оташбас, артиши ишғолгар як мототсиклро дар роҳи Ал-Байёда – Ан-Нокӯра дар минтақаи Сӯр дар ҷануби Лубнон бо ҳамлаи пилоти бесарнишин ҳадаф қарор дод. Ҳанӯз дар бораи талафоти эҳтимолии ин ҳамла гузорише нашар нашудааст.
Хабарнигори Ал-Манор низ эълом кард, ки ишғолгарон имрӯз субҳ дар атрофи деҳаи Ҳадаса таркиш анҷом доданд.
Деҳаи Ал-Мансурӣ дар ҷануби Лубнон низ дар соатҳои аввали субҳ бо ҳамлаи ҳавоии режими сионистӣ рӯбарӯ шуд.
Расонаҳои лубнонӣ инчунин аз ҳамлаи пилоти бесарнишини артиши ишғолгар ба минтақаи Шукин дар шаҳри Наботия дар ҷануби Лубнон хабар доданд.
Your Comment