Нобудсозии ҷангандаҳо ва сӯзишвораҳои амрикоӣ дар Урдун

Ба гузориши хабарии Абна, Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ дар иттилоъия аз нобудшавии чанд сӯзишвор ва ҷангандаи амрикоӣ бо мушакҳои баллистикӣ ва пилотҳои бесарнишини сершумор хабар дод.
Матни иттилоъия чунин аст:
«Мардуми шарафманди Урдун;
Мардумони бузургвори сарзамини қадамгоҳи анбиёи илоҳӣ, эй мардуме ки бештар аз ҳама мардумони ҷаҳон бо Фаластин наздикӣ доред ва бо дардҳои мазлумони Ғазза ва Соҳили Ғарбӣ аз ҳама ошинотаред – пас аз ҳамлаи соли гузаштаи мо ба пойгоҳи Ал-Удайди Қатар, артиши кушандаи кӯдакони Амрико барои дур кардани маркази фармондеҳии худ аз ҳаҷми баланди оташи раззандони Ислом, маркази фармондеҳии нерӯҳои Амрико дар минтақа (СЕНТКОМ)-ро аз Қатар ба Ал-Азрақ дар хоки шумо интиқол дод. Ва аз он вақт то ҳол маркази фармондеҳии бадкорӣ бар зидди мардуми Фаластин ва дигар кишварҳои исломӣ дар хоки шумо ва дар дастрасии шумост.
Илова бар СЕНТКОМ, пойгоҳи ҳавоӣ ва даҳҳо сӯзишвор, F-35, F-15 ва F-16-и амрикоӣ дар хоки шумо ҷойгиранд ва аз он ҷо ба мардуми мазлуми Фаластин, Эрон ва Лубнон ҳамлаи ҳавоӣ мекунанд.
Шаби гузашта артиши кушандаи кӯдакони Амрико боз бадкорӣ кард ва аз пойгоҳҳои худ дар Урдун барои содир кардани ҷинояти бузурги ҷанги ва задани ҳадафҳои ғайринизомӣ аз ҷумла чанд пул, маҳаллаҳои манзилӣ ва як маркази помпаи об дар Бандар-Аббос дар ҷануби Эрон истифода бурд.
Дар посух ба ин бадкорӣ, раззандони Ислом дар мавҷи 14-уми амалиёти Наср-2 бо рамзи мубораки «Эй Соҳибуззамон (Аллаҳ зуҳурашро наздик гардонад), маро дарак!» дар ду марҳила ҷангандаҳо ва сӯзишвораҳои амрикоии дар Урдун бударо бо чанд мушакки баллистикӣ ва пилотҳои бесарнишини сершумор ҳадаф қарор доданд, ки ба нобудшавии чанд сӯзишвор ва ҷангандаи амрикоӣ ва зарари ҷиддӣ ба теъдоди бештари онҳо оварда расонд.»
Your Comment