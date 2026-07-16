Заҳрабӣ: бароварди хисороти экологӣ дар гулӯгоҳи Ҳурмуз дар дасти баррасӣ аст

Ҳамид Заҳрабӣ, муовини муҳити зисти табиӣ ва гуногунии зистӣ дар Созмони ҳифзи муҳити зист, дар сӯҳбат бо хабарнигори «Меҳр» дар бораи охирин вазъи бароварди хисороти экологӣ ба гулӯгоҳи Ҳурмуз изҳор дошт: баррасии андозаи хисороти ба муҳити зист, гуногунии зистии кишвар ва ифлосшавиҳои ҳосилшуда аз паҳншавии ифлоскунандаҳо ҳанӯз дар дастури кори Созмони ҳифзи муҳити зист қарор дорад ва таҳқиқоти коршиносӣ дар ин замина идома дорад.
Вай илова кард: дар бахши марбут ба минтақаҳои хушкии зери идораи Созмони ҳифзи муҳити зист, ба сабаби дастрасӣ ба иттилоот ва имкони ҷамъоварии маълумоти саҳроӣ, арзёбӣ гузаронида шуда ва андозаи хисорот баровард шудааст.
Ба гуфтаи Заҳрабӣ, натиҷаҳои ин арзёбӣ барои анҷоми пайгириҳои қонунӣ ва маъмурӣ ба мақомоти дахлдор фиристода шудааст.
Муовини муҳити зисти табиӣ ва гуногунии зистӣ дар Созмони ҳифзи муҳити зист бо ишора ба вазъи гулӯгоҳи Ҳурмуз ва дигар экосистемаҳои баҳрӣ гуфт: таҳқиқоти марбут ба ин бахш аз ҷониби муовини муҳити зисти баҳрии Созмон идома дорад. Ба сабаби табиати динамикӣ ва ҷараёнии муҳитҳои баҳрӣ, бароварди хисороти экологӣ дар ин минтақаҳо нисбат ба экосистемаҳои хушкӣ мураккабтар буда ва мутобиқи баррасиҳои дақиқ ва илмӣ мебошад.
Вай таъкид кард: бароварди хисороти экологӣ ба гулӯгоҳи Ҳурмуз ва дигар экосистемаҳои баҳрӣ пас аз анҷоми таҳқиқот ва ҷамъбасти натиҷаҳо эълон хоҳад шуд.
Your Comment