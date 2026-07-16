Аксари амрикоиҳо оғози даргирӣ бо Эронро хато медонанд

Ба гузориши агентии хабарӣ «Абна», натиҷаҳои як назарсанҷии нав нишон медиҳад, ки беш аз нисфи амрикоиҳо оғози даргирӣ бо Эрон аз ҷониби давлати Трампро қарори хато медонанд.
Натиҷаҳои назарсанҷии ширкати таҳқиқотии «Югоу» ки барои маҷаллаи The Economist гузаронида шуда, нишон медиҳад, ки беш аз нисфи амрикоиҳо оғози даргирии низомӣ бо Эронро қарори нодуруст медонанд.
Бар асоси ин назарсанҷӣ, 57 дарсади ширкаткунандагон қарори оғози даргирии низомӣ бо Эронро нодуруст арзёбӣ кардаанд, дар ҳоле ки танҳо 27 дарсад аз ин амал пуштибонӣ кардаанд.
«Югоу» дар вебгоҳи худ дар ин бора илова кард: ҷанги Амрико бо Эрон аз пуштибонии умумӣ бархурдор нест ва аксари амрикоиҳо хоҳони поён ёфтани он мебошанд.
Your Comment