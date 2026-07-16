CBS: Амрико барои ҳамла ба Куба нақша мекашад

Ба гузориши агентии хабарӣ «Абна», CBS News хабар дод, ки нақшакашони низомии Амрико доираи васеи имконотро барои амали эҳтимолӣ алайҳи Куба, аз ҷумла ҳамлаи ҳавоӣ бо иштироки ҳазорҳо сарбози амрикоӣ, баррасӣ кардаанд.
Ин гузориш ба нақл аз чанд мақоми амрикоӣ, ки аз ин музокирот огоҳ буданд, эълом кард, ки ҳамлаи ҳавоӣ аз ҷониби дивизияи 101-уми ҳавоӣ – ягона воҳиди омӯзишдида барои чунин вазифа – анҷом хоҳад шуд.
Ин мақомот таъкид карданд, ки ин нақшакашӣ ба он маъно нест, ки президент Доналд Трамп ё Пентагон қарори оғози амалиётро қабул кардаанд.
Дар ин гузориш омадааст, ки ҳар гуна амали низомӣ алайҳи Куба бо мушкилоти бузург рӯбарӯ хоҳад шуд; зеро захираҳои назарраси низомии Иёлоти Муттаҳида ҳанӯз дар амалиёт алайҳи Эрон машғул мебошанд.
Your Comment