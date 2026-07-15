Бақоӣ: рӯйхати ҷиноятҳои Амрико бар зидди эрониён ҳар рӯз дарозтар мешавад

Ба гузориши агентсии «Абна», Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ, дар саҳифаи шахсии худ, бо ишора ба таҷовузи низомии Амрико бар нуқот дар кишвари мо, аз ҷумла устони Ҳурмузгон, рӯзи сешанбе, 23-уми моҳи Тири 1405 (14 июли 2026), ки ба шаҳодати 3 узви оилаи яке аз муҳофизони муҳити зист дар ноҳияи Ҳоҷиобод анҷомид, навишт: «Рӯйхати ҷиноятҳои Амрико бар зидди эрониён ҳар рӯз дарозтар мешавад ва ҳар рӯзе ки мегузарад, Амрико пардаи нави кинавариашро бар зидди Эрон намоён месозад; субҳи сешанбе, артиши террористии Амрико ба пости сармуҳофизи муҳити зист дар деҳаи Сайидҷӯзар, ноҳияи Ҳоҷиобод, дар шимоли Ҳурмузгон ҳамла кард ва 3 узви оилаи ҷаноби Ҷавод Ҳассанзода, муҳофизи муҳити зисти заҳматкаш, ба шаҳодат расонд.»
Вай илова кард: «Ин танҳо охирин намунаи ҷиноятҳои ҷангии зишт ва нотакрори Амрико дар тӯли чор моҳу ним аст, ки бо тарри роҳбарон, кӯдакон, занону мардони эронӣ дар Теҳрон, Миноб, Ломирд ва ғайра дар 9-уми моҳи Эсфанди 1404 (28 феврали 2026) оғоз шуд.»
Бақоӣ тазаккур дод: «Ҳар ҷинояти нав, иродаи эрониёнро барои пайгирии адолат, мурофиа ва ҷазо додани омилон ва фармондеҳони ин ҷиноятҳо мустаҳкамтар мекунад.»
Your Comment