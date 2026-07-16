Ҳамлаи шадиди ҳавоӣ ба маркази Ғазза

Ба гузориши агентии хабарӣ «Абна», манбаъҳои фаластинӣ эълом карданд, ки режими сиёнистӣ, лаҳзаҳое пеш, минтақаи Ал-Барка дар шаҳри Дайру-л-Балаҳ, ки дар маркази ноҳияи Ғазза ҷойгир аст, бо ҳамлаи шадиди ҳавоӣ ҳадаф қарор дод.
Ҳамчунин манбаъҳои фаластинӣ баён карданд, ки режими сиёнистӣ лагери Ал-Бурайҷ, ки дар маркази ноҳияи Ғазза ҷойгир аст, ҳадаф қарор дод, ки дар натиҷаи он як нафар захмӣ шуд.
Манбаъҳои фаластинӣ эълом карданд, ки бо шаҳодати як нафари дигар дар Ғазза, шумораи шаҳидони ин минтақа дар натиҷаи ҳамлаҳои режими сиёнистӣ дар ноҳияи Ғазза, аз субҳи имрӯзи чоршанбе ба 4 нафар расид.
Your Comment