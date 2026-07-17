Ҳамлаи ғофилонаи Эрон ба маркази фармондеҳии пойгоҳи низомии Амрико дар Сурия

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Ал-Арабӣ, Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломии Эрон эълом кард, ки ҳамлаи ғофилона ба маркази фармондеҳии Амрико дар минтақаи Ат-Танфи Сурия анҷом додааст.
Мувофиқи ин гузориш, Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломии Эрон таъкид кард, ки то даме ки ҳамлаҳои Амрико идома доранд, на нафт ва на газ тавассути гулугоҳи Ҳурмуз содир нахоҳад шуд ва назорати пурраи гулугоҳи Ҳурмуз ҳанӯз дар ихтиёри он аст ва то вақте ки таҷовузҳои Амрико идома доранд, як қатра нафт ва газ аз ин минтақа содир нахоҳад шуд.
Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломии Эрон инчунин эълом кард, ки ғайр аз несту нобуд кардани як системаи радарӣ, чанд фарванди чархболи махсуси амалиёти махсусро низ нобуд кардааст.
Эрон шаби гузашта ва субҳи имрӯз ғайр аз пойгоҳи Ат-Танф, пойгоҳҳои Амрикоро дар Қатар, Баҳрайн, Кувайт ва Урдун низ бо ҳамлаҳои васеъи мушакию пилотҳои бесарнишин ҳадаф қарор дод.
Your Comment