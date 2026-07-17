Нақшаи душман барои ҳамла ба Эрон; ин ҷанг танҳо низомӣ нест

Носир Хайрхоҳ, коршинос ва гуяндаи радиои «Иқтисод», бо таъкид бар он, ки Эрон даргири «ҷанги омехта» аст, дар мусоҳибае гуфт: «Ин ҷанг танҳо абаъди низомӣ надорад, балки соҳаҳои иқтисодӣ, расонаӣ, иҷтимоӣ ва равонӣ-психологиро низ дар бар мегирад. Аз ин рӯ, расонаҳо, хусусан радиои "Иқтисод", бояд бо такя ба таҳлилҳои ихтисосӣ, оқибатҳои дарозмуддати ин тағйиротро ба бозорҳои энержӣ, газ, гелий ва иқтисоди минтақа барои афкори умумӣ шарҳ диҳанд.»
Хайрхоҳ иттиллоърасонии дар асоси манбаъҳои боэътимодро зарур дониста, гуфт: «Интишори дақиқи ахбор, инъикоси қобилиятҳои кишвар ва шарҳи таъсироти иқтисодии таҷовузи Амрико нақши муҳим дар безараргардонии амалиёти равонӣ-психологии душман дорад».
Вай ба фарҳанги таърихии миллати Эрон ишора карда, гуфт: «Миллати Эрон ҳеҷ гоҳ оғозгари ҷанг ва таҷовуз набудааст ва ҳамин пешинаи таърихӣ, якҷоя бо таълимоти эрониву исломӣ, муҳимтарин омили устувории кишвар дар шароити кунунист».
Ин коршиноси гуяндаи радиои «Иқтисод» дар бораи оқибатҳои иқтисодии ҳамлаҳо ба ҷануби кишвар низ изҳор дошт: «Бо назардошти саҳми баланди иқтисоди баҳрӣ дар тиҷорати Эрон, душман кӯшиш мекунад тавассути фишор ба роҳҳои баҳрӣ, таъсири таҳримҳоро шадид гардонад; аммо идораи захираҳо, таъмини молҳои асосӣ, дастгирии истеҳсолот ва ҳамкории ҳукумат бо бахши хусусӣ, иқтидори гузаштан аз ин шароитро фароҳам овардааст».
Хайрхоҳ нисбат ба паҳншавии овозаҳо дар фазои расонаӣ ҳушдор дода, таъкид кард: «Ривояти дуруст, бавақт ва бо ҳуҷҷат, майдонро аз расонаҳои мухолиф мегирад ва ҳатто боиси он шудааст, ки бисёре аз расонаҳои форсизабони хориҷӣ низ барои иттилоъ аз тағйирот ба манбаъҳои дохилии Эрон истинод кунанд».
Вай дар охир аз фаъолони иқтисодӣ ва мардум хоҳиш кард, ки бо ҳифзи ҳамдилӣ, идораи дурусти захираҳо, дастгирии истеҳсолот ва таваҷҷуҳ ба қишрҳои осебпазир, мисли гузашта дар канори якдигар биистанд ва таъкид кард: «Сармояи асосии Эрон дар ин набард, огоҳӣ, сабр, ҳамбастагии миллӣ ва такя ба қувваи дохилӣ аст».
Your Comment