Ҳамлаи артиш ба зарфи сӯзишвории Амрико ва чанд пули пайвандӣ дар Баҳрайн

Ба гузориши агентӣ хабарии «Меҳр», равобити умумии артиш эълон кард: «Дар посух ба ҷиноятҳои Амрико ва бузургдошти ёди шуҳадо, бахусус шуҳадои азизи минтақаҳои ҷанубии кишвар, чанд соат пеш ва дар марҳилаи понздаҳуми амалиёти "Барқ", беспилотҳои вайронкунандаи артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон "ошиёна ва паркинги ҳавопаймоҳо", "зарфи сӯзишворӣ"-и артиши Амрикоро дар пойгоҳи Шайх Исо ва чанд пули пайвандиро дар Баҳрайн ҳадаф қарор доданд».
Пойгоҳи ҳавоии Шайх Исо дар ҷануби Баҳрайн яке аз муҳимтарин марказҳои амалиётӣ ва пуштибонии нерӯи ҳавоӣ ва баҳрии Амрико ба шумор меравад, ки бо сабаби мавҷудияти иншоот ва таҷҳизоти ҳаётӣ ҳамчун нуқтаи такяи амалиётҳои Амрико бар зидди ҳадафҳои минтақавӣ, бахусус кишвари мо амал мекунад.
Артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон бо бузургдошти ёди шуҳадои бегуноҳи ҷиноятҳои охирини душмани заиф, таъкид кард: «Ҷануби сарбаланди Эрон, қисми муҳими дифоъ ва истодагарии мардуми ғайрати ин сарзамин дар давоми ҳашт соли ҷанги таҳмилӣ ва тобоварии имрӯзашон дар баробари ҷиноятҳои душмани мубтазир мебошад. Ҷони худро барои ин мардуми ғайратманд ва тамоми миллати бузурги Эрон фидо мекунем ва ба вазифаи сарбозии худ барои дифоъ аз ин сарзамин ифтихор мекунем».
Your Comment