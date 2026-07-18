Кеплер: Ҳаракати киштиҳо дар Тангаи Ҳурмуз ба пасттарин сатҳ дар 3 ҳафтаи гузашта расид

Ба гузориши агентӣ хабарии «Абно» бо истинод ба «Ал-Ҷазира», маълумоти интишоршуда аз ҷониби ширкати «Кеплер» нишон медиҳад, ки ҳаракати киштиҳо дар Тангаи Ҳурмуз дар рӯзи гузашта кам шуда, ба тавре ки танҳо ҳашт киштӣ аз ин минтақа гузаштаанд.
Тибқи ин гузориш, дар рӯзи гузашта камтарин шумораи киштиҳо дар се ҳафтаи гузашта аз Тангаи Ҳурмуз гузаштаанд.
Қобили зикр аст, ки таҷовузҳои Амрико бар Ирон дар минтақаи Халиҷи Форс боиси ихтилол дар ҳаракати киштиҳо дар Тангаи Ҳурмуз гардидааст.
Ҷумҳурии Исломии Эрон борҳо эълон кардааст, ки идораи тангаро дар даст дорад ва киштиҳо бояд танҳо аз роҳи бехатаре, ки Эрон муайян мекунад, гузаранд. Ҳамчунин, оқибатҳои истифода аз роҳҳои алтернативӣ, ки роҳро барои мудохилаи низомии Амрико дар минтақа фароҳам меорад, бар уҳдаи киштиҳои мутахалиф мебошад.
Your Comment