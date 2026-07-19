Ошкорсозии тафсилоти зарбаҳои кӯбандаи Эрон; маҷрӯҳ шудани даҳҳо низомии амрикоӣ ҳангоми гурез

Ба гузориши хабарии «Абна», рӯзномаи New York Times эътироф кард, ки Эрон ба теъдоди зиёди чархбалдҳои амрикоӣ дар Урдун зарар расонидааст. Ин чархбалдҳо аз навъи Black Hawk буда, ҳар яки онҳо 21 миллион доллар арзиш дорад.
Ин рӯзнома ба нақл аз мақомоти амрикоӣ хабар дод: нерӯҳои мо дар Урдун дар тӯли 5 рӯз шоҳиди 4 ҳамлаи Эрон буданд, ки дар натиҷаи ин ҳамлаҳо кушта ва маҷрӯҳ шудаанд. Зарбаҳои Эрон боиси маҷрӯҳ шудани даҳҳо низомӣ ва зарари вазнин ба чархбалдҳои амрикоӣ гардид.
Онҳо илова карданд: Эрон ҳанӯз захираҳои васеи мушакиро дар ихтиёр дорад ва метавонад бештар аз пеш аз системаҳои зиддиҳавоии Амрико гузарад. Урдун ҳамчун мизбони пойгоҳҳои асосии ҳавоии Амрико аҳамияти махсус дорад, зеро пеш аз оғози ҷанг Пентагон баъзе аз нерӯҳои худро аз Баҳрайн, Имороти Муттаҳидаи Араб ва Қатар ба минтақаҳои бехавтар дар Урдун ва сарзаминҳои ишғолшуда интиқол дод. Нақши Урдун дар дастгирии амалиёти Амрико низ афзоиш ёфта буд. Ҳамлаи аввали Эрон як иншоот дар пойгоҳи ҳавоии Малик Файсалро ҳадаф қарор дод, ки дар натиҷа 5 низомии амрикоӣ маҷрӯҳ шуданд. Ҳамлаи дуюм пойгоҳи шарқии Урдунро ҳадаф қарор дод, ки дар он ҷо чархбалдҳои амрикоӣ ҷойгир буданд. 48 соат пеш низ мушакҳои Эрон ба пойгоҳи Муваффақ ас-Салтӣ дар Ал-Азрақ расиданд ва 20 низомии амрикоӣ, ки ба сӯи паноҳгоҳҳо гурезон буданд, маҷрӯҳ шуданд. Эрон рӯзи ҷумъа бори дигар ин пойгоҳро ҳадаф қарор дод, ки дар натиҷа 2 низомии амрикоӣ кушта ва чаҳор нафари дигар маҷрӯҳ шуданд.
CBS News низ ба нақл аз як мақоми амрикоӣ хабар дод, ки ҳамлаи Эрон боиси кушта шудани 2 низомии амрикоӣ дар пойгоҳи Муваффақ ас-Салтӣ дар Урдун шудааст.
Пештар низ Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико дар посух ба кушта шудани ду низомии амрикоӣ дар Урдун, ин ҳодисаро «хеле ғамангез» хонд.
Фармондеҳии марказии Амрико (СЕНТКОМ) кушта шудани ду низомии амрикоиро дар ҳамлаҳои Эрон ба пойгоҳи низомиёни ин кишвар дар Урдун тасдиқ кард.
Трамп гуфт: Дидани рух додани чунин ҳодиса барои мо дардовар аст; ин ҳодиса хеле ғамангез аст.
Your Comment