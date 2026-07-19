Қувваҳои мусаллаҳ ба ҳар гуна ваҳшият посухи вайронкунанда хоҳанд дод

Ба гузориши хабарии «Абна», сипаҳсолор, халабон Алӣ Абдуллоҳӣ дар паёме ҳушдор ба душмани маккору амрикоӣ дода, ёдовар шуд, ки қувваҳои мусаллаҳ ба ҳар гуна ваҳшият посухи вайронкунанда медиҳанд.
Вай гуфт, ки қудрати дифоъии кишвари азизамон аз як сӯ пояи устуворе барои оромӣ ва амнияти миллати ғайратманд ва шуҷоъ аз ҷануб то шимол ва аз шарқ то ғарби сарзамини сарфароз ва фарохи Эрон, ва аз сӯи дигар заминае барои хидматгузорӣ ва фаъолияти масъулини хидматгори кишвар барои хушбахтӣ ва саодати мардуми бошараф мебошад.
Вай таъкид кард, ки лагери душман пас аз шикастҳои пай дар пай дар ҷанги низомӣ ба эҷоди шикоф ва тафриқа байни мардум ва масъулин дил бастааст, зеро шикасти шайтони бузург - Амрикои ҷинояткор - дар гурӯҳи якпорчагии дохилӣ аст ва муқобилаи ҷиддӣ бо ин фитнаи шайтонӣ барои ноумед кардани душман бар ҳамагон амри зарурӣ ва лозим мебошад.
Your Comment