Пирӯзии Эрон бар Амрико ва режими сионистӣ пирӯзии тамоми уммат аст

Ба гузориши хабарии Абна, Сайид Абдулмалик Бадруддин ал-Ҳусӣ, раҳбари ҷунбиши Ансоруллоҳи Яман, дар бораи охирин таҳаввулоти ин кишвар ва минтақа суханронӣ кард.
Ҷиҳод дар роҳи Худо омили пирӯзӣ ва шикастани золимон аст
Раҳбари Ансоруллоҳи Яман дар ибтидои ин суханронӣ гуфт: «Худованд ҷиҳодро роҳи пирӯзӣ, иззат ва шикастани золимон, таҷовузкорон, золимон ва ҷинояткорон қарор дод. Ҷиҳод дар роҳи Худо суннати собит дар рисолатҳои илоҳии паёмбарон будааст. Дар ин замон бо золимтарин золимони таърих рӯбарӯ ҳастем. Золимони имрӯз кӯшиш мекунанд, ки аз инсон барои хидмат ба ҳадафҳои шайтонии худ сӯиистифода кунанд ва тамаъҳои даҳшатноки худро амалӣ созанд».
Амрико ва Исроил манбаи шарор ҳастанд ва устувории ҷаҳонро таҳдид мекунанд
Вай таъкид кард: «Амрико ва Исроил ва тарафҳое, ки дар меҳвари онҳо мечарханд, манбаи шароре ҳастанд, ки устувории ҷаҳониро таҳдид мекунанд. Амрико ва Исроил аз ҳадаф қарор додани устувории ҷаҳон тавассути ғорати сарватҳои миллатҳо ва ҷангҳо даст накашидаанд. Дар сари ҳама намудҳои ҳамлаҳои сионистӣ бар зидди уммати исломии мо, ҷанги нарми фасодовар ва гумроҳкунанда қарор дорад. Сионизм тавассути ҷанги нарм кӯшиш мекунад ҳувияти инсонро нест кунад ва бар он пурра ҳукмрон шавад ва онро ба ғуломӣ кашад. Сионизм кӯшиш мекунад миллатҳоро нест кунад, ватанҳояшонро ишғол кунад, сарватҳояшонро ғорат кунад ва аз онҳо сӯиистифода кунад».
Ҳадафи нақшаи қалбакии «Ховари Миёнаи Нав» ҳукмронӣ бар уммати исломӣ аст
Раҳбари Ансоруллоҳ илова кард: «Амрико ва Исроил тавассути ҷанги сахт ба қатли ом меандешанд. Амрико ва Исроил дар тамоми ин даҳсолаҳо манбаи ҷангҳо, ҷинояткорӣ, фитнаҳо ва тавтиаҳо будаанд. Тавтиаҳои сионизм як рӯз дар ҳадаф қарор додани уммати исломӣ, кишварҳои арабӣ ва ҳадаф қарор додани амният ва устувории ҷаҳон наистодааст. Дар тавтиаҳо ва фитнаҳо дар минтақаи мо Амрико, Исроил ва ҷунбиши сионизм даст доранд. Нақшаи сионистӣ бо унвони «Тағйири Ховари Миёна ва эҷоди Исроили Бузург» барои ҳукмронӣ бар ин уммат тарҳрезӣ шудааст. Душманон ба ҳеҷ созишнома, тафоҳум ё қонуни байналмилалӣ эҳтиром намегузоранд ва ҳеҷ уҳдадоре надоранд».
Your Comment