Ба гузориши агентҳои хабарӣ АБНА, робитаи умумии Сипоҳи посдорон дар эълонияе аз поксозии радарии минтақа дар идомаи "шаби сиёҳ"-и системаҳо ва радарҳои Амрико хабар дод.
Матни эълонияи Сипоҳи посдорон чунин аст:
Эй мардуми бузургвор ва наҷиби Эрони исломӣ! Бо дуои некӯятон дар маросими қайёми шаъоири Ҳусайнӣ алайҳиссалом, писарони ғайюри Эрони пурқудрат ба душмани ноумед зарбаҳои сахт заданд ва бо идомаи "шаби сиёҳ" барои радарҳо ва системаҳои дифои ҳавоии Амрико дар минтақа, дар пойгоҳи Аҳмад ал-Ҷобири Кувейт як радари огоҳкунии пешакӣ, як системаи радарии дифои ракетавӣ, як радари FPS117, як системаи дифои ҳавоии Патриот ва системаи алоқаи моҳвораии марбут ба дифои ҳавоии тааллуқ ба артиши кӯшкӯдаки Амрикоро шикаст дода ва нобуд карданд.
Бо ин поксозии радарӣ, душман бояд ба ҳамлаҳои қатъитар ва сахттари мавҷҳои ҳавопаймоҳои бесарнишин ва ракетаҳо омода шавад.
Your Comment