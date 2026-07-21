Ҳизбуллоҳ интихоби Ал-Ҳайяро ба риёсати дафтари сиёсии Ҳамос табрик гуфт

Ба гузориши агентҳои хабарӣ АБНА ба нақл аз шабакаи Ал-Маядин, Ҳизбуллоҳи Лубнон бо нашри эълонияе интихоби Халил ал-Ҳайяро ба унвони раиси дафтари сиёсии Ҳамос ва ҷонишини шаҳид Яҳё Синвор табрик гуфт.
Дар ин эълония омадааст, ки Ҳизбуллоҳ ин интихобро ба ҷунбиши Ҳамос ва Халил ал-Ҳайя табрик мегӯяд.
Ҳизбуллоҳ инчунин таъкид кард, ки муқовимати Фаластин то ба поёни муқовимат дар баробари ишғолгарон ва то озодии Фаластин, ба дифоъ аз мардуми Фаластин идома медиҳад.
Ҷунбиши муқовимати исломии Ҳамос эълом кард, ки ал-Ҳайя ба унвони раиси нави дафтари сиёсии ин ҷунбиш ва ҷонишини шаҳид Синвор интихоб шудааст.
Яке аз муҳимтарин хусусиятҳои сиёсии ал-Ҳайя дастгирии ӯ аз рушди робитаҳои Ҳамос бо Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Ҳизбуллоҳи Лубнон мебошад.
Your Comment