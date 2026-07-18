Узви Ансоруллоҳ: Арабистон ҳаққи дахолат дар умури Яманро надорад

Ба гузориши агентӣ хабарии «Абно» ба нақл аз «Ал-Масира», «Ҳазом ал-Асад», узви дафтари сиёсии ҷунбиши Ансоруллоҳи Яман, дар изҳороташ бо интиқоди шадид аз Арабистони Саудӣ, эълом кард, ки Риёз ҳеҷ ҳаққе барои дахолат дар умури дохилии Яман, фурудгоҳҳо, бандарҳо, манбаъҳои сарват, равобити минтақавӣ ва байналмилалии ин кишвар ё муайян кардани дӯстон ва душманони миллати Яман надорад.
Вай бо таъкид ба он, ки Яман кишвари мустақил ва соҳибихтиёр аст, гуфт: «Миллати Яман решае амиқ дар таърих дорад ва ҳеҷ гоҳ ба "ҳавлӣ пушти" Арабистон ё лоиҳаҳои он табдил нахоҳад шуд».
Узви дафтари сиёсии Ансоруллоҳ инчунин Арабистонро ба вобастагӣ ба Амрико муттаҳам кард ва илова кард: «Дар ҳоле ки Риёз ба вобастагии худ ба Вашингтон ифтихор мекунад, миллати Яман ба озодӣ ва таваккал ба Худои мутаъол ифтихор мекунад».
Ал-Асад бо ишора ба идомаи муҳосира ва фишорҳо бар зидди Яман, таъкид кард, ки миллати ин кишвар бо такя ба имон ва тавоноии худ, ҳуқуқи қонунии худро барпас хоҳад гирифт ва муҳосираи таҳмилшударо хоҳад шикаст.
Вай дар охир бо истинод ба оёте аз Қуръони Карим, бар идомаи истодагарии мардуми Яман дар баробари «таҷовуз ва муҳосира» таъкид кард.
Your Comment