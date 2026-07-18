Вахм дар бандари Янбуи Арабистон; огоҳкунандаҳои хатар фаъол шуданд

Ба гузориши агентӣ хабарии «Абно», расонаҳои минтақавӣ гузориш доданд, ки ҳамзамон бо афзоиши шиддатҳо дар минтақа ва ҳаракатҳои низомии Амрико дар Баҳри Сурх, огоҳкунандаҳои хатар дар шаҳри бандарии Янбуи Арабистон ба садо даромадааст.
Ин таҳаввулот нишондиҳандаи фарогир шудани ноамнӣ дар пайи сиёсатҳои мудохилаконаи Вашингтон дар Ғарби Осиё ва ҳушдори ҷиддӣ ба кишварҳои ҳомии ин сиёсатҳост.
Ҳанӯз тафсилоти бештар аз сабаби фаъол шудани ин системаҳои огоҳкунӣ интишор наёфтааст, аммо ин рӯйдод, фазои амниятии шадидеро дар соҳилҳои Арабистон эҷод кардааст.
Your Comment