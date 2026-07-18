  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Вахм дар бандари Янбуи Арабистон; огоҳкунандаҳои хатар фаъол шуданд

18 Июл 2026 - 10:22
News ID: 1841615
Source: ABNA
Вахм дар бандари Янбуи Арабистон; огоҳкунандаҳои хатар фаъол шуданд

Манбаъҳои хабарӣ аз ба садо даромадани огоҳкунандаҳои хатар дар бандари Янбуи Арабистон хабар доданд. Ин рӯйдод дар сояи шиддатҳои минтақавӣ ва густариши домони ноамнӣ ба умқи кишварҳои ҳомии сиёсатҳои Вашингтон сурат гирифтааст.

Ба гузориши агентӣ хабарии «Абно», расонаҳои минтақавӣ гузориш доданд, ки ҳамзамон бо афзоиши шиддатҳо дар минтақа ва ҳаракатҳои низомии Амрико дар Баҳри Сурх, огоҳкунандаҳои хатар дар шаҳри бандарии Янбуи Арабистон ба садо даромадааст.

Ин таҳаввулот нишондиҳандаи фарогир шудани ноамнӣ дар пайи сиёсатҳои мудохилаконаи Вашингтон дар Ғарби Осиё ва ҳушдори ҷиддӣ ба кишварҳои ҳомии ин сиёсатҳост.

Ҳанӯз тафсилоти бештар аз сабаби фаъол шудани ин системаҳои огоҳкунӣ интишор наёфтааст, аммо ин рӯйдод, фазои амниятии шадидеро дар соҳилҳои Арабистон эҷод кардааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha