Як масъули Амрико эҳтимоли азсаргирии ҷанги пурраи Вашингтон алайҳи Теҳронро матраҳ кард

Ба гузориши агентҳои хабарӣ АБНА, чанд масъули Амрико дар сӯҳбат бо шабакаи «Фокс Ньюз» гуфтанд: дар сурате ки Доналд Трамп фармони азсаргирии амалиёти васеи низомиро алайҳи Эрон содир кунад, ин амалиёт аз ҳамлаҳои кунунӣ густаратар ва шиддатноктар хоҳад буд.
Як масъули дигари Амрико низ дар сӯҳбат бо ин шабака гуфт: истиқрори ҷангандаҳо ва таҷҳизоти бештари низомии Амрико дар Ховари Миёна як иқдоми муқаддамотӣ аст ва қарори ниҳоӣ дар ин бора ба фармони раиси ҷумҳурии Амрико вобаста аст.
Ин масъули Амрико дар идомаи изҳороти худ афзуд: дар сурати қарори Трамп барои васеъгардонии назарраси ҷанг алайҳи Эрон, эҳтимоли ширкати Исроил дар ин амалиёт вуҷуд дорад.
Ин масъули Амрико гуфт, ки Амрико аз 7 июл ҳамлаҳо ба наздикии Теҳрон ё алайҳи таъсисоти ҳастаии Эрон анҷом надодааст, аммо дар сурати бозгашт ба амалиёти васеи низомӣ шояд ин равия тағйир ёбад.
Аз тарафи дигар, як масъули дигари Амрико, ки ба номаш ишора нашуд, дар сӯҳбат бо Ал-Ҷазира гуфт: тамаркузи кунунии Трамп бар ин аст, ки Эрон барои "вайрон кардани ёддошти тафоҳум" ҷазо диҳад.
Ин масъули инчунин гуфт, ки раиси ҷумҳурии Амрико қасд дорад Эронро барои он чизе, ки "амалҳои доимии террористӣ дар Гулӯгоҳи Ҳурмуз" номида шуда, инчунин барои кушта шудани якчанд низомии Амрико ҷавобгар кунад.
Вай идома дод: ҳамлаҳои харобиовари Амрико алайҳи Эрон то замоне ки Трамп қарори дигаре қабул кунад, идома хоҳанд дошт.
Бо вуҷуди ин, ин масъули Амрико дар изҳороте, ки бо ҷумлаҳои охирини худ зиддият дошт, гуфт, ки гӯйишуноидӣ байни Иёлоти Муттаҳида ва Эрон ҳоло ҳам идома дорад.
Your Comment