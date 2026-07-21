Пентагон: аз оғози ҷанги нав алайҳи Эрон 100 низомии Амрико захмӣ шуданд

Ба гузориши агентҳои хабарӣ АБНА ба нақл аз шабакаи Ал-Ҷазира, сухангӯи Пентагон эътироф кард, ки аз 7 июли соли 2026 то ҳол, тақрибан 100 нафар аз нерӯҳои мусаллаҳи Амрико бо дараҷаҳои гуногун захмӣ шудаанд.
Ин масъули Пентагон бо даъвои он ки "96 фоизи захмиён ба иҷрои вазифаҳои худ баргаштаанд", эътироф кард, ки аксари захмҳо аз сабаби ҷамъхӯрдаҳои сабуки мағз будааст.
Ин дар ҳолест, ки агентҳои хабарӣ Ассошиэйтед Пресс пештар эътироф кард, ки шумораи низомиёни Амрикоии кушташуда дар ҷанг бо Эрон ба 17 нафар афзоиш ёфтааст.
Вазорати ҷанги Амрико пештар низ эълом карда буд, ки шумораи захмиён дар байни низомиёни ин кишвар дар пайи таҷовуз аз соли гузашта ба Эрон ба 427 нафар афзоиш ёфтааст.
Пеш аз ин низ, Фармондеҳии марказии артиши террористии Амрико эътироф карда буд, ки дар натиҷаи ҳамлаҳои Эрон ба пойгоҳи Муваффақ ас-Султӣ дар Урдун, 2 низомии Амрико кушта ва як нафар низ гумшуда шудааст.
Your Comment