Муборизаи шадиди оташборон миёни низомиёни Ҳинд ва Покистон

Ба гузориши хабарии «Абна» ба нақл аз шабакаи ҳиндии NDTV, муборизаи шадиди оташборон миёни нерӯҳои ин кишвар ва Покистон дар хати назоратии самти Раҷаурӣ дар Кашмир ба муддати 2 соат идома ёфт.
Бар асоси ин гузориш, низомиёни ҳиндӣ монеъи гузаштани унсурҳои ҳамлакунанда аз марзҳои ин кишвар шуданд.
Ин ҳодиса бузургтарин муборизаи оташборон миёни низомиёни Ҳинд ва Покистон аз замони эълони оташбас дар майи соли 2025 дар пайи шиддатёбии шиддатҳои низомии дуҷониба ба ҳисоб меравад.
Ҳинд дар апрели соли 2025 як амалиёти низомӣ дар Кашмир пас аз рух додани таркиш дар шаҳри Паҳалгом оғоз кард ва мавзеъҳои унсурҳои мусаллаҳ дар дохили хоки Покистонро ҳадаф қарор дод. Ҳамин мавзӯъ боиси ба вуқӯъ пайвастани даргириҳо миёни низомиёни ду кишвар гардид.
Your Comment