Мувофиқати сарвазири Бритониё бо идомаи ҳамкорӣ бо Амрико дар таҷовуз бар зидди Эрон

Ба гузориши агентӣи хабарӣи «Абна» ба нақл аз Блумберг, «Энди Бёрнҳэм», сарвазири нави Бритониё, бо идомаи истифодаи Амрико аз пойгоҳҳои низомии ин кишвар барои ончи Лондон «зарбаҳои дифоӣ» бар зидди Эрон меномад, мувофиқат кардааст.
Лондон дар давраи сарвазирии «Кир Стармер» низ ҳамкории низомӣ ва иттилоотии худро бо Вашингтон ҳифз карда буд; масъалае, ки аз ҷониби баъзе ҳизбҳо ва гурӯҳҳои сиёсии Бритониё ба хотири эҳтимоли кашида шудани ин кишвар ба низоъҳои минтақавӣ бо интиқод ҳамроҳ шудааст.
Your Comment