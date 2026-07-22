  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Аврупо

Мувофиқати сарвазири Бритониё бо идомаи ҳамкорӣ бо Амрико дар таҷовуз бар зидди Эрон

22 Июл 2026 - 09:06
News ID: 1843443
Source: ABNA
Мувофиқати сарвазири Бритониё бо идомаи ҳамкорӣ бо Амрико дар таҷовуз бар зидди Эрон

Блумберг хабар дод, ки сарвазири нави Бритониё бо идомаи истифодаи Амрико аз пойгоҳҳои низомии ин кишвар барои таҷовуз бар зидди Эрон мувофиқат кардааст.

Ба гузориши агентӣи хабарӣи «Абна» ба нақл аз Блумберг, «Энди Бёрнҳэм», сарвазири нави Бритониё, бо идомаи истифодаи Амрико аз пойгоҳҳои низомии ин кишвар барои ончи Лондон «зарбаҳои дифоӣ» бар зидди Эрон меномад, мувофиқат кардааст.

Лондон дар давраи сарвазирии «Кир Стармер» низ ҳамкории низомӣ ва иттилоотии худро бо Вашингтон ҳифз карда буд; масъалае, ки аз ҷониби баъзе ҳизбҳо ва гурӯҳҳои сиёсии Бритониё ба хотири эҳтимоли кашида шудани ин кишвар ба низоъҳои минтақавӣ бо интиқод ҳамроҳ шудааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha