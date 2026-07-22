Хашми сионистҳо аз амали рамзии мардуми Испания дар ҷашни қаҳрамонии Ҷоми Ҷаҳон

Ба гузориши агентӣи хабарӣи «Абна» ба нақл аз шабакаи Алҷазира, рӯзномаи сионистии «Идиъот Аҳаронот» бо даъвои ташдиди фазои зиддиисроилӣ дар Испания, ин ҳодисаро дар амтидоди рафторҳои монанд, аз ҷумла амали «Ламин Ямал» дар барафрохтани парчами Фаластин, арзёбӣ кардааст.
Ҳамзамон бо ҷашни қаҳрамонии тими миллии Испания дар Ҷоми Ҷаҳон 2026, гурӯҳе аз иштирокчиёни ин маросим бо зери по гузоштани парчами режими сионистӣ, эътирози худро ба сиёсатҳо ва амалҳои ин режими ғасбгар дар ноҳияи Ғазо эълом карданд.
Бар асоси тасвирҳои интишорёфта, ин амал бо ҳадафи изҳори ҳамбастагӣ бо мардуми Фаластин ва маҳкум кардани ҷангу талафоти ғайринизомиён дар Ғазо анҷом шудааст.
Дар вокуниш ба ин рӯйдод, баъзе фаъолон ва чеҳраҳои тундрави сионистӣ бо истифода аз адабиёти таҳдидовар ва нажодпарастона, ҳукумати Испания, муҳоҷирон ва ҳомиёни Фаластинро ба амали худ гирифтанд.
Ин вокунишҳо нишон медиҳад, ки режими сионистӣ чӣ гуна бо баҳрабардорӣ аз як рӯйдоди варзишӣ, талош мекунад, то ҳар гуна изҳори нафрати умумӣ алайҳи худро ба «яҳудситезӣ» гиреҳ зада ва онро дар қолаби як бӯҳрони ҳувиятӣ дар Аврупо бознамоӣ кунад; равонди, ки амалан ба ташдиди фазои тақобуливӣ ва изҳороти душманона алайҳи ҷомеаи Испания овардааст.
Your Comment