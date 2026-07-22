Тахдиди дубораи Трамп бар зидди таъсисоти ҳастаии Эрон

Ба гузориши агентӣи хабарӣи «Абна», Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико, даъво кард, ки ҳар сайи ҳастаӣ, ки Эрон қасди фаъолсозии дубораи онро дошта бошад, бори дигар ҳадафи ҳамла қарор хоҳад гирифт.
Пит Ҳегсет, вазири дифои Амрико, низ эълом кард, ки таҳримҳои Вашингтон бар зидди Эрон идома хоҳад ёфт ва фишорҳо бар Теҳрон дар ҳоли афзоиш аст ва эҳтимоли ташдиди он низ вуҷуд дорад.
Дар муқобил, Масъуд Пизишкиён, раиси ҷумҳурии кишварамон, бо таъкид бар пойбандии Эрон ба ҳуқуқи қонунии худ дар ҳар гуна гуфтушунид бо Амрико, тасреҳ кард, ки Эрон зери роҳбарии раҳбари муаззами инқилоб ба роҳи худ идома хоҳад дод.
Your Comment