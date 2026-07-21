  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Ировани: Мо ҳамлаи Амрико ба нерӯгоҳи ҳастаии Дарховинро маҳкум мекунем

21 Июл 2026 - 08:36
News ID: 1842922
Source: ABNA
Ировани: Мо ҳамлаи Амрико ба нерӯгоҳи ҳастаии Дарховинро маҳкум мекунем

Сафир ва намояндаи доимии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид, дар пайи ҳамлаи таҷовузкории Амрико ба нерӯгоҳи ҳастаии Дарховин, аз Дабири кулли СММ ва Шӯрои Амният хоҳиш кард, ки ин ҳамларо возеҳан маҳкум кунанд.

Ба гузориши агентҳои хабарӣ АБНА, Амир Саид Ировани, сафир ва намояндаи доимии Эрон дар СММ, рӯзи душанбе ба вақти маҳаллӣ дар номаи худ ба Антониу Гутерриш, Дабири кулли СММ ва раиси даврии Шӯрои Амният гуфт: Ҷомеаи байналмилалӣ пайваста таъкид кардааст, ки ҳамлаҳои мусаллаҳона алайҳи таъсисоти ҳастаии сулҳомез ё таҳдиди ҳамла ба ин таъсисот дар ҳеч шароите қобили қабул нест.

Вай тазаккур дод: Ҷумҳурии Исломии Эрон аз Дабири кулли СММ ва Шӯрои Амният хоҳиш мекунад, ки бе таъхир ва бе табъиз ё истифодаи стандартҳои дугона, масъулиятҳои худро мувофиқи Ойинномаи СММ иҷро намуда, ҳамлаи мусаллаҳонаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро алайҳи нерӯгоҳи ҳастаии Дарховин, ки зери панҷомаи Агентии Байналмилалии Энержии Атомӣ қарор дорад, ба таври возеҳ маҳкум кунанд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha