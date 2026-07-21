Ировани: Мо ҳамлаи Амрико ба нерӯгоҳи ҳастаии Дарховинро маҳкум мекунем

Ба гузориши агентҳои хабарӣ АБНА, Амир Саид Ировани, сафир ва намояндаи доимии Эрон дар СММ, рӯзи душанбе ба вақти маҳаллӣ дар номаи худ ба Антониу Гутерриш, Дабири кулли СММ ва раиси даврии Шӯрои Амният гуфт: Ҷомеаи байналмилалӣ пайваста таъкид кардааст, ки ҳамлаҳои мусаллаҳона алайҳи таъсисоти ҳастаии сулҳомез ё таҳдиди ҳамла ба ин таъсисот дар ҳеч шароите қобили қабул нест.
Вай тазаккур дод: Ҷумҳурии Исломии Эрон аз Дабири кулли СММ ва Шӯрои Амният хоҳиш мекунад, ки бе таъхир ва бе табъиз ё истифодаи стандартҳои дугона, масъулиятҳои худро мувофиқи Ойинномаи СММ иҷро намуда, ҳамлаи мусаллаҳонаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро алайҳи нерӯгоҳи ҳастаии Дарховин, ки зери панҷомаи Агентии Байналмилалии Энержии Атомӣ қарор дорад, ба таври возеҳ маҳкум кунанд.
Your Comment