  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Ал-Ҳайя ба ишғолгарон: мо соҳиби ормони Фаластин ҳастем

22 Июл 2026 - 09:04
News ID: 1843438
Source: ABNA
Ал-Ҳайя ба ишғолгарон: мо соҳиби ормони Фаластин ҳастем

Раиси нави дафтари сиёсии ҳаракати ҲАМОС дар паёми кӯтоҳе барои ишғолгарон хат ва нишон кашид.

Ба гузориши агентӣи хабарӣи «Абна», Халил ал-Ҳайя, раиси нави дафтари сиёсии ҳаракати ҲАМОС, дар паёми кӯтоҳе барои ишғолгарон хат ва нишон кашид.

Вай афзуд: ба ишғолгарон мегӯем, ки мо соҳиби ормони Фаластин ҳастем.

Раиси дафтари сиёсии ҲАМОС ба сӯи сионистҳо гуфт: на кушта шудани фарзандон ва на шаҳодати роҳбарону саркардагон моро наметарсонад ва боиси он нахоҳад шуд, ки мо ҳарос ба худ роҳ диҳем.

Ал-Ҳайя дар гуфтугӯ бо роҳбарони гурӯҳҳои фаластинӣ: таҳқиқи ваҳдати миллӣ дар садри авлавиятҳои ҲАМОС қарор дорад

Аз сӯи дигар, шуморае аз роҳбарони гурӯҳҳои муқовимати Фаластин дар тамосҳои телефонӣ алоҳида бо Халил ал-Ҳайя, интихоби ӯро ба унвони раиси дафтари сиёсии Ҷунбиши муқовимати исломии ҲАМОС ва эътимоди аъзои ин ҷунбиш ба ӯ табрик гуфтанд.

Халил ал-Ҳайя дар ин чаҳорчӯб бо Ҷамил Мазҳар, муовини дабири кулли Ҷабҳаи мардум барои озодии Фаластин; Муҳаммад Даҳлон, раиси ҷараёни ислоҳоти демократии ҷунбиши ФАТҲ; Бассом ас-Солеҳӣ, дабири кулли Ҳизби мардуми Фаластин ва Ҷабрил ар-Раҷуб, узви Кумитаи марказии ҷунбиши ФАТҲ, гуфтугӯи телефонӣ анҷом дод.

Ал-Ҳайя дар ин тамосҳо таъкид кард, ки таҳқиқи ваҳдати миллати Фаластин дар садри авлавиятҳое қарор дорад, ки ӯ ва роҳбарии ҲАМОС барои дастёбӣ ба он дар марҳилаи пеш рӯ кӯшиш хоҳанд кард.

Your Comment

You are replying to: .
captcha