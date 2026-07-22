Родригес: муҳосираи Амрико як таҳдиди воқеӣ аст, на Куба

Ба гузориши агентӣи хабарӣи «Абна», Бруно Родригес, вазири умури хориҷаи Куба, дар паёме дар шабакаи иҷтимоии X навишт: изҳороти муфассал ва туҳматомези Вазорати умури хориҷаи Амрико дар бораи Ҳавана, бо ҳадафи тарсондани афкори умумии Амрико аз хатари иддаъоӣ таҳия шудааст, ки гӯё бузургтарин қудрати ҳастаии ҷаҳонро таҳдид мекунад.
Вазири умури хориҷаи Куба илова кард: ин амали аҷибе аст, ки дар он унсурҳои сохтаи бардурӯғ бо ҳайратоварӣ омехта шудааст. Ин матн аз ҷониби ҳукумате тадвин шуда, ки худи он сабабгори амалҳои хушунатомез ва террористӣ будааст; амалҳое, ки боиси марги 3478 нафар ва маъюбии 2099 нафар аз мардуми Куба шудааст.
Бруно Родригес илова кард: ҳамбастагӣ бо онон, ки дар роҳи адолат ва алайҳи зулму ҷиноят мубориза мекунанд, таҳдид ҳисоб намешавад. Куба таҳдид нест. Балки ин муҳосира аст, ки таҳдид ба шумор меравад.
Your Comment