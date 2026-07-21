Пезешкиён: Ҳеч қудрате наметавонад миллати Эронро боздорад

Ба гузориши агентҳои хабарӣ АБНА, ҷаласаи баррасии раванди иҷрои нақшаи идоракунии маҳалла-ва масҷид-марказ бо ҳузури Масъуд Пезешкиён, президент, дар бахши Чаҳордангаи шаҳри Исломшаҳр баргузор шуд.
Пезешкиён васегии назар ва чуқурии андешаро барои муваффақият дар идоракунӣ зарур донист ва изҳор дошт: ҳар қадар уфуқи назари мудирон ва фаъолони иҷтимоӣ васеътар бошад, имкони ҷалби ҳамкории қишрҳои бештари ҷомеа фароҳам хоҳад шуд, аммо агар назарҳо маҳдуд ва кӯтоҳмуддат бошанд, ба даст овардани ҳадафҳои бузург имконпазир нахоҳад буд.
Президент бо ишора ба шароити махсуси кишвор афзуд: имрӯз душманон бо тамоми қудрат кӯшиш мекунанд, ки раванди миллати Эронро дар масири пешрафт боздоранд, аммо агар иродаи миллӣ ташаккул ёбад, ҳеч қудрате наметавонад ин миллатро боздорад.
Пезешкиён таъкид кард: ҳама бояд кӯшиш кунем, ки кишварро бо иззат, иқтидор ва сарбаландӣ аз шароити кунунӣ гузаронем ва ҳаргиз напазирем, ки Эрон аз масири пешрафти ҷаҳонӣ ақиб монад. Агар ин нигаронӣ ба як эътиқоди умумӣ табдил ёбад, роҳҳои татбиқи он низ пайдо хоҳанд шуд.
Президент таваҷҷуҳ ба тарҳрезии сохтор, тақсими кор, барномарезӣ ва низоммандии фаъолиятҳоро аз нуқтаҳои қуввати нақшаи иҷрошуда дар Чаҳорданга шумурд ва афзуд: албатта, бахше аз тадбиркорӣ ҳанӯз ба қобилиятҳои берунӣ вобаста аст, дар ҳоле ки бисёре аз масъалаҳоро метавон бо такя ба тавоноиҳои ҳамин маҳалла ва иқтидори мардумӣ ҳал кард.
Your Comment