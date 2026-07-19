Машварати вазири хориҷаи Кувайт бо ҳамтои покистонии худ дар бораи роҳҳои коҳиши шиддат

Ба гузориши хабарии «Абна» ба нақл аз хабарии расмии Кувайт, Вазорати умури хориҷаи ин кишвар дар баёнияе эълон кард, ки «Ҷарроҳ Ҷобир ал-Аҳмад ас-Сабоҳ», вазири хориҷаи ин кишвар дар гуфтугӯ бо «Муҳаммад Исҳоқ Дор», ҳамтои покистонии худ, охирин таҳаввулоти минтақа бавижа шиддатёбии шиддатҳои кунунӣ ва паёмадҳои бархоста аз онро баррасӣ кардааст.
Бар асоси ин баёния, ду тараф дар ин тамоси телефонӣ ба баррасии кӯшишҳои ҳадафманди коҳиши шиддати низомӣ, маҳдудсозии бӯҳрон ва тақвияти роҳҳои ҳалли дипломатӣ пардохтанд, ки метавонад ба ҳифзи амният ва устувории минтақавӣ кӯмак кунад.
Ин тамоси телефонӣ пас аз он анҷом мешавад, ки хабарии «Рейтер» хабар дод, ки баъзе кишварҳои араб аз ҷумла Кувайт, Баҳрайн ва Урдун, ки бо мушоҳидаи нотавонии системаҳои зиддиҳавоии Амрико дар баробари зарбаҳои дақиқи Эрон ба ваҳм афтодаанд, акнун дар ҳоли музокира барои барқарор кардани шарикиҳои дифоӣ бо Покистон ҳастанд, то холигии амниятии ба вуҷудомада аз бекасбии Вашингтонро бо такя бар қобилиятҳои низомӣ ва саноати дифоии Исломобод ҷуброн кунанд.
Ин амал дар ҳоле сурат мегирад, ки пештар Арабистони Саудӣ низ бо имзои созишномае, амалистиқрори ҳазорон низомӣ, ҷанганда, паҳпод ва системаҳои зиддиҳавоии Покистон дар хоки худ анҷом дода буд.
Нозирони сиёсӣ ин чархиши стратегиро нишонаи ошкори заифшавии паймонҳои анъанавии амниятӣ бо Ғарб ва эътирофи возеҳӣ ба шикасти ҳокимияти низомии Амрико дар минтақа арзёбӣ мекунанд, ки кишварҳои мазкурро маҷбур ба ҷустуҷӯи паноҳгоҳҳои ҷойгузин кардааст.
Your Comment