Розигии Трамп ба ғанӣсозии уран дар Арабистони Саудӣ бе талаботи байналмилалӣ

Ба гузориши хабарии «Абна», шабакаи амрикоии CNN дар гузориши истисноӣ ба нақл аз манобеи огоҳ ва ҳуҷҷатҳо ошкор кард, ки маъмурияти Доналд Трамп ба таври аввалия бо ғанӣсозии уран дар хоки Арабистони Саудӣ мувофиқат кардааст; равише, ки Риёзро аз иҷрои қисмате аз кафолатҳои байналмилалии тақвиятёфта барои пешгирии рушди силоҳи ҳастаӣ озод мекунад.
CNN илова кард: Лоиҳаи ин созишнома, ки чаҳорчӯби дастгириҳои Вашингтон аз барномаи ҳастаии ғайринизомии Арабистони Саудиро муайян мекунад, бо вуҷуди поён ёфтани музокироти байни ду тараф дар октябри соли 2025, ҳанӯз дар интизори имзои ниҳоии худи Трамп мебошад.
Your Comment