Амир Экромӣ Ниё: ҳатто иҷозаи ҳузури аввалин дар ҷазираҳои худро ба душман нахоҳем дод

Ба гузориши агентӣи хабарӣи «Абна», бригадир генерал Муҳаммадризо Экромӣ Ниё, сӯхангӯи артиши кишварамон, дар мусоҳиба бо радиои «Гӯфтугӯ» дар робита ба омодагии ҳамаҷонибаи артиш ва нерӯҳои мусаллаҳ дар муқобили таҳдидҳо, изҳор дошт: Мо дасти душманро хондаем! Барои ҳар як ин минтақаҳо пешакӣ сенарий дорем ва бораҳо дар розишҳо машқ кардаем. Ҳар таҷовузкоре, ки ба ин минтақаҳо ворид шавад, барои несту нобудаш ҳамон ҷо дар зери оташи сангин қарор хоҳем дод.
Вай бо ишора ба аҳамияти давраи кунунӣ изҳор дошт: Мо дар як бозеи хеле ҳассос ва таърихӣ қарор дорем ва бовар дорем, ки рафтори миллати Эрон, нерӯҳои мусаллаҳ, артиш ва Корпуси посбонони инқилоби исломӣ ба гунае хоҳад буд, ки мавқеи пурқудрати Ҷумҳурии Исломии Эронро барои даҳсолаҳои оянда дар минтақа ва ҷаҳон таъмин ва муайян хоҳад кард.
Сӯхангӯи артиш бо ишора ба он, ки кишвар даргири як ҷанги нохоста ва ноодилона аз сӯи душмани амрикоӣ шудааст, гуфт: Баҳонаи онҳо барои ин ҳуҷум, даъвои кӯшиши Эрон барои дастёбӣ ба силоҳи атомӣ унвон шудааст; ин дар ҳолест, ки мо бораҳо ва ба рӯшанӣ эълом кардаем, ки ҳаргиз ба денболи силоҳи атомӣ набудаем.
Бригадир генерал Экромӣ Ниё афзуд: Душманон ҳамеша бар асоси муқтазиёти кишварҳои гуногун, баҳонаҳое монанди қочоқи маводи мухаддир ё тавсеаи силоҳи атомиро ҳамчун сиёсатҳои эъломӣ худ матраҳ мекунанд, то аз ин тариқ мабное барои ҳамлаи низомӣ, эъмори фишор, таҳдид ва таҳрим созанд ва кишвари ҳадафро дар мавзеи заъф ва шароити ҷангӣ қарор диҳанд.
Вай бо ишора ба таҳаввулоти ахири минтақа ва нокомиҳои Вашингтон дар пешбурди сиёсатҳояш таъкид кард: Бароварди стратегии амрикоиҳо аз мавқеи Ҷумҳурии Исломии Эрон дучори хатои ҳисоботӣ шуд. Онҳо бо мушоҳидаи рӯйдодҳое монанди амалиёти «Тӯфони Ал-Ақсо», зарбаҳои воридшуда ба ҲАМОС ва Ҳизбуллоҳ ва инчунин суқути низоми Асад дар Сурия, ба хато тасаввур карданд, ки Эрон дар мавзеи заъф қарор гирифтааст ва бар ҳамин асос, ин ҷангро ба мо таҳмил карданд.
Your Comment