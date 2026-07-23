Ғарибободӣ: интизор надорем, ки Аврупо пайрави нерӯи таҷовузкор бошад

Ба гузориши агентсии иттилоъотии «Абно», Козим Ғарибободӣ, муовини ҳуқуқӣ ва байналмилалии Вазорати умури хориҷа, бо интишори паёме дар шабакаи иҷтимоӣ навишт: дар вохӯрӣ бо 25 нафар сафирон ва коргузорони аврупоӣ, мавқеъҳои Ҷумҳурии Исломии Эронро оид ба масъалаҳои ҷорӣ ва амалҳои ҷинояткории Амрико шарҳ додам ва таъкид кардам, ки дар ҷанги 40 рӯза шикасти сахте ба таҷовузкорон ворид кардем.
Вай идома дод: дар марҳилаи нави таҷовузи низомӣ низ, аз сарзамин ва манфиатҳои миллии худ ба таври қатъӣ дифоъ хоҳем кард. Ин ҷангҳо барои Амрико ҳеҷ дастоварди стратегӣ надоштаанд ва танҳо сулҳу амнияти минтақавӣ ва ҷаҳониро ба хатар меандозанд.
Ғарибободӣ илова кард: ҳамчунин гуфтам, ки интизор меравад Аврупо аз мансури Созмони Милали Муттаҳид ва ҳуқуқи байналмилалӣ ҳимоят карда, таҷовузро маҳкум кунад. Албатта, шуморае аз аврупоиҳо, ба мисли Испания, мавқеъҳои принсипӣ гирифтанд.
Вай дар идома афзуд: зарур аст, ки ҳукуматҳои аврупоӣ ба ин нуқта таваҷҷӯҳ дошта бошанд, ки дар ихтиёр гузоштани пойгоҳ ва сарзамин ба таҷовузкор, онҳоро дар зумраи таҷовузкорон қарор медиҳад. Интизор аз Аврупо ин аст, ки пешрани дипломатӣ бошад, на пайрави нерӯи таҷовузкор.
Your Comment