  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Дастгирии гурӯҳҳои Ҳизбуллоҳи Ироқ аз муҳосираи бандарҳои Арабистони Саудӣ аз ҷониби Ансоруллоҳ

21 Июл 2026 - 08:38
News ID: 1842927
Source: ABNA
Дастгирии гурӯҳҳои Ҳизбуллоҳи Ироқ аз муҳосираи бандарҳои Арабистони Саудӣ аз ҷониби Ансоруллоҳ

Гурӯҳҳои Ҳизбуллоҳи Ироқ бо эълонияи расмӣ дастгирии қавии худро аз амали нерӯҳои мусаллаҳи Яман (Ансоруллоҳ) дар татбиқи муҳосираи баҳрӣ алайҳи бандарҳои Арабистони Саудӣ эълон карданд.

Ба гузориши агентҳои хабарӣ АБНА ба нақл аз шабакаи «Ал-Масира»-и Яман, гурӯҳҳои Ҳизбуллоҳи Ироқ дар ин эълония қарори Яманро дар бораи татбиқи муҳосираи баҳрӣ алайҳи ҳукумати Арабистони Саудӣ табрик гуфта ва онро посухи қонунӣ ба муҳосираи золимонае донистанд, ки наздик ба 12 сол бар мардуми Яман таҳмил шудааст.

Ин гурӯҳи муборизи Ироқ илова кард: қарори шуҷоъонаи Яман, ки дорои муодилаи стратегии "муҳосира дар баробари муҳосира ва ташаннуҷ дар баробари ташаннуҷ" мебошад, иродаи пӯлодин ва устувор ва азмоварии қатъиро барои дифои ҳуқуқи Яман ва баргардонидани ҳаққи пурраи ин кишвар нишон медиҳад.

Гурӯҳҳои Ҳизбуллоҳи Ироқ дар охири эълонияи худ бо ишора ба ҳамбастагии гурӯҳҳои муқовимат дар минтақа таъкид карданд: дар ростои ҳамоҳангӣ бо иттиҳоди ҷабҳаи ҳақ ва рӯҳияи ҳамбастагии ҷиҳодӣ, мо дастгирии пурраи худро аз ин амали Яман эълон мекунем.

Your Comment

You are replying to: .
captcha