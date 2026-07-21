Дастгирии гурӯҳҳои Ҳизбуллоҳи Ироқ аз муҳосираи бандарҳои Арабистони Саудӣ аз ҷониби Ансоруллоҳ

Ба гузориши агентҳои хабарӣ АБНА ба нақл аз шабакаи «Ал-Масира»-и Яман, гурӯҳҳои Ҳизбуллоҳи Ироқ дар ин эълония қарори Яманро дар бораи татбиқи муҳосираи баҳрӣ алайҳи ҳукумати Арабистони Саудӣ табрик гуфта ва онро посухи қонунӣ ба муҳосираи золимонае донистанд, ки наздик ба 12 сол бар мардуми Яман таҳмил шудааст.
Ин гурӯҳи муборизи Ироқ илова кард: қарори шуҷоъонаи Яман, ки дорои муодилаи стратегии "муҳосира дар баробари муҳосира ва ташаннуҷ дар баробари ташаннуҷ" мебошад, иродаи пӯлодин ва устувор ва азмоварии қатъиро барои дифои ҳуқуқи Яман ва баргардонидани ҳаққи пурраи ин кишвар нишон медиҳад.
Гурӯҳҳои Ҳизбуллоҳи Ироқ дар охири эълонияи худ бо ишора ба ҳамбастагии гурӯҳҳои муқовимат дар минтақа таъкид карданд: дар ростои ҳамоҳангӣ бо иттиҳоди ҷабҳаи ҳақ ва рӯҳияи ҳамбастагии ҷиҳодӣ, мо дастгирии пурраи худро аз ин амали Яман эълон мекунем.
Your Comment