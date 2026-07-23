Сардор Мӯсавӣ: ба зерсохт бизанед, хомӯшии барқи худатон ҳатмӣ аст

Ба гузориши агентсии иттилоъотии «Абна», сардор Сайид Маҷид Мӯсавӣ, фармондеҳи нерӯи фазонавардии Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ, дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ паёми кӯтоҳе нашр карда, гуфт: агар ба пулҳо ва нерӯгоҳҳои мо таҷовуз шавад, хомӯшии барқи иттифоқчиён ва мизбонони кӯдаккушон ҳатмӣ аст.
23 Июл 2026 - 08:51
News ID: 1843919
Source: ABNA
Фармондеҳи нерӯи фазонавардии Сипоҳ гуфт: агар ба пулҳо ва нерӯгоҳҳои мо таҷовуз шавад, хомӯшии барқи иттифоқчиён ва мизбонони кӯдаккушон ҳатмӣ аст.
Your Comment