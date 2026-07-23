  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Арағчӣ: доктринаи дифоъии мо равшан аст; чашм дар баробари чашм

23 Июл 2026 - 08:51
News ID: 1843918
Source: ABNA
Арағчӣ: доктринаи дифоъии мо равшан аст; чашм дар баробари чашм

Вазири умури хориҷаи кишварамон дар посух ба суханони охирини раиси ҷумҳурии Амрико бо интишори паёме гуфт: доктринаи дифоъии мо равшан аст; чашм дар баробари чашм. Ҳар гуна таҷовуз бо посухе қавӣ рӯбарӯ хоҳад шуд.

Ба гузориши агентсии иттилоъотии «Абна», Сайид Аббос Арағчӣ, вазири умури хориҷаи кишварамон, дар посух ба суханони охирини Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико, бо интишори паёме дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ гуфт: доктринаи дифоъии мо равшан аст: чашм дар баробари чашм.

Вай илова кард: ҳар гуна таҷовуз алайҳи Эрон, аз ҷумла алайҳи зерсохтҳои мо, бо посухи қатъӣ, қавӣ ва муассир рӯбарӯ хоҳад шуд.

Арағчӣ таъкид кард: ҳар тарафе, ки ба ҳар шакл дар чунин таҷовузе ширкат дошта бошад ё онро дастгирӣ кунад, ҳамчун ҳадафи қонунӣ ҳисоб хоҳад шуд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha