Арағчӣ: доктринаи дифоъии мо равшан аст; чашм дар баробари чашм

Ба гузориши агентсии иттилоъотии «Абна», Сайид Аббос Арағчӣ, вазири умури хориҷаи кишварамон, дар посух ба суханони охирини Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико, бо интишори паёме дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ гуфт: доктринаи дифоъии мо равшан аст: чашм дар баробари чашм.
Вай илова кард: ҳар гуна таҷовуз алайҳи Эрон, аз ҷумла алайҳи зерсохтҳои мо, бо посухи қатъӣ, қавӣ ва муассир рӯбарӯ хоҳад шуд.
Арағчӣ таъкид кард: ҳар тарафе, ки ба ҳар шакл дар чунин таҷовузе ширкат дошта бошад ё онро дастгирӣ кунад, ҳамчун ҳадафи қонунӣ ҳисоб хоҳад шуд.
Your Comment