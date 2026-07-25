Зулқадр: Тирпаррониҳои мақсадноки размондагони мо, то таслими комили душман идома дорад

Ба гузориши агентии хабарӣ «Абна», Муҳаммад Боқир Зулқадр, котиби Шӯрои Олии амнияти миллӣ, дар паёме таъкид кард: Ҳар сутуни дуд дар минтақа, маънои ҳадаф қарор гирифтани як маркази низомӣ ё амниятӣ ё молии Амрикоро дорад.
Вай идома дод: Тирпаррониҳои пайваста ва мақсадноки размондагони мо, тозиёнаҳои хашми миллати бархостаи Эрон аст, ки бар пушти низоми истибдод фурӯд меояд ва то таслими комили душман ва интиқоми хуни кӯдакони мазлуми Минаб ва Ломерд ва ғайра идома хоҳад ёфт, ба фазили Худо.
Your Comment