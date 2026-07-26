Ноумедии Тел-Авив аз "ҷанги расонаӣ" ва шикасти Амрико дар баробари Эрон

Ба иттилои хабаргузории «Абна» бо иқтибос аз «Рай ал-Яум», шабакаи 12-уми телевизиони режими сиёнистӣ навишт, ки Тел-Авив нисбат ба таҳаввулоти ҷанги Амрико алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон ба ноумедӣ ва ноумедӣ (сархӯрдагӣ) дучор шудааст. Ин ноумедӣ ду сабаби аслӣ дорад: якум ин ки ҳамлаҳои Амрико, ба сабаби шиддати кофӣ надоштан, натавонистанд Эронро таслим кунанд; ва дуюм ин ки Тел-Авив аз раванди қабули қарорҳо дар ин замина канор гузошта шудааст.
Дар ҳамин росто, таҳлилгари умури низомии рӯзномаи «Маарив» бо иқтибос аз манобеи амниятии огоҳ мегӯяд: «Ин даври муноқишаҳо рӯз ба рӯз бештар ба "фиреби расонаӣ" шабоҳат пайдо мекунад, ки дар он барномаҳои стратегии воқеӣ хеле кам аст.»
Ин таҳлилгари сиёнистӣ бо ишора ба афзоиши шумораи ҳамлаҳои артиши Амрико ба Эрон дар ду ҳафтаи охир навишт, ки бо ин ҳол, эрониён муваффақ шуданд муодиларо ба нафъи худ баргардонанд ва акнун ба омили муайянкунанда дар иқтисоди ҷаҳонӣ табдил ёфтаанд. Эрон Тангаи Ҳурмузро бастааст ва бо кӯмаки нерӯҳои ниёбӣ дар Яман, худро барои бастани Тангаи Боб-ул-Мандаб низ омода мекунад. Дар муқобил, амрикоиҳо дар ҳоли анҷом додани муҳорибаи мудофиавии дер дар минтақаҳои ҷанубӣ ва ғарбии Эрон мебошанд.
Сиёнистҳо бовар доранд, ки бо вуҷуди ин ҳама ҳамла, ин амалҳо ба тағйири низоми Эрон, боздоштани барномаи ҳастаӣ ва боз кушодани Тангаи Ҳурмуз хоҳанд анҷомид.
Ба иттилои манобеи Тел-Авив, амрикоиҳо ба гунае намоиши низомӣ ва худро ба анҷом додани ҳамлаи васеъмонанд кардан ниёз доранд; ба ин умед, ки ин намоиш таъсирбахш бошад ва вазъиятро дар баробари Эрон тағйир диҳад. Аммо дар сояи набудани нақша барои ҷанг ва набудани нерӯҳои заминӣ барои ворид шудан ба марказҳои барномаи ҳастаӣ, ё ворид шудан ба минтақаи Ҳурмуз барои тасарруфи заминӣ ва пешгирӣ аз муҳосираи баҳрӣ, ба назар намерасад амрикоиҳо омодаи амали васеъ ва пурқувват барои задан ба Эрон бошанд.
Your Comment